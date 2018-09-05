Жители Японии, прожившие в браке 80 лет, раскрыли секрет крепких отношений

Жители Японии по имени Масао и Мияко Матсумото, прожившие в браке более 80 лет, решили раскрыть секрет крепких отношений. Согласно последней информации, пара поженилась в далеком 1937 году.

Чета Матсумото совсем недавно получила сертификат Книги рекордов Гиннеса за самый долгий брак на планете. Как сообщает в среду, 5 сентября, издание The Hindu, в настоящий момент мужчине 108 лет, а его жене 100. Сейчас у счастливых супругов уже 25 правнуков.

Мияко призналась, что очень рада своим достижениям в семейной жизни. По ее мнению, секрет длительных и хороших отношений всего один – терпение.