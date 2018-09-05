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Захар Прилепин назвал разжигателей конфликта между украинской армией и Донбассом

5 сентября 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Захар Прилепин назвал разжигателей конфликта между украинской армией и Донбассом
фото: globallookpress.com

Урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины мешают власти Соединенных Штатов и Германии, которые заинтересованы в продолжении войны. С таким заявлением выступил российский писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Готовые отразить киевское вторжение на Азове морские силы ДНР показали на видео

Готовые отразить киевское вторжение на Азове морские силы ДНР показали на видео

По словам литератора, если бы Вашингтон и Берлин «выключили себя из розетки», в Донбассе быстро бы установился мир. Для этого было бы достаточно одного звонка из Москвы в Киев с предупреждением о последствиях, которые ожидают украинскую сторону в случае осуществления ею агрессивных действий, процитировал Прилепина канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».

Противостояние между Вооруженными силами Украины и ополченцами Донбасса продолжается с весны 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что в интернете появилось видео, на которым запечатлены боевые катера ДНР, готовые отразить атаку киевского десанта в Азовском море.

 

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