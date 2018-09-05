Захар Прилепин назвал разжигателей конфликта между украинской армией и Донбассом

Урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины мешают власти Соединенных Штатов и Германии, которые заинтересованы в продолжении войны. С таким заявлением выступил российский писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на территории Донбасса.

По словам литератора, если бы Вашингтон и Берлин «выключили себя из розетки», в Донбассе быстро бы установился мир. Для этого было бы достаточно одного звонка из Москвы в Киев с предупреждением о последствиях, которые ожидают украинскую сторону в случае осуществления ею агрессивных действий, процитировал Прилепина канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».

Противостояние между Вооруженными силами Украины и ополченцами Донбасса продолжается с весны 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что в интернете появилось видео, на которым запечатлены боевые катера ДНР, готовые отразить атаку киевского десанта в Азовском море.