Предсказание «норвежской Ванги» о виновниках Третьей мировой распространили СМИ
5 сентября 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Третья мировая война начнется в Европе из-за мигрантов. Такое предсказание сделала экстрасенс из Норвегии Гунхильда Смелхус, рассказывается в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.
Сайт vistanews.ru пишет, что Смелхус, которую называли «норвежской Вангой», в 1968 году спрогнозировала сценарий нового глобального конфликта. В пророчестве медиума говорится, что местом начала боевых действий станет Скандинавский полуостров, войну спровоцируют приезжие. При этом противостояние быстро закончится из-за применения ядерного оружия, утверждала Смелхус. Когда произойдут предсказанные ясновидящей события, в процитированной заметке не сообщается.
Ранее в интернете появилась информация о том, что болгарский экстрасенс Ванга и французский астролог Нострадамус в свое время назвали дату окончания гражданской войны на Украине.
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