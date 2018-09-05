Предсказание «норвежской Ванги» о виновниках Третьей мировой распространили СМИ

Третья мировая война начнется в Европе из-за мигрантов. Такое предсказание сделала экстрасенс из Норвегии Гунхильда Смелхус, рассказывается в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

Сайт vistanews.ru пишет, что Смелхус, которую называли «норвежской Вангой», в 1968 году спрогнозировала сценарий нового глобального конфликта. В пророчестве медиума говорится, что местом начала боевых действий станет Скандинавский полуостров, войну спровоцируют приезжие. При этом противостояние быстро закончится из-за применения ядерного оружия, утверждала Смелхус. Когда произойдут предсказанные ясновидящей события, в процитированной заметке не сообщается.

Ранее в интернете появилась информация о том, что болгарский экстрасенс Ванга и французский астролог Нострадамус в свое время назвали дату окончания гражданской войны на Украине.