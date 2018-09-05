Адмирал предсказал катастрофу британскому флоту

Экс-начальник морского штаба Королевских ВМС Великобритании лорд Алан Вест заявил, что в настоящее время состояние британского флота не дает возможности в должной мере обеспечить защиту территориальных вод.

По словам бывшего первого морского лорда Великобритании, произошедшие столкновения французских и британских рыболовов в проливе Ла-Манш из-за ловли морских гребешков показывали, что в стране нет нужного количества судов, чтобы защищать свои территориальные воды. "А когда Великобритания покинет Евросоюз, ей придется самостоятельно патрулировать свою исключительную экономическую зону", - заявил Вест, передает "Свободная пресса". В скором времени ситуация станет по-настоящему "катастрофической".