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Адмирал предсказал катастрофу британскому флоту
5 сентября 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-начальник морского штаба Королевских ВМС Великобритании лорд Алан Вест заявил, что в настоящее время состояние британского флота не дает возможности в должной мере обеспечить защиту территориальных вод.
По словам бывшего первого морского лорда Великобритании, произошедшие столкновения французских и британских рыболовов в проливе Ла-Манш из-за ловли морских гребешков показывали, что в стране нет нужного количества судов, чтобы защищать свои территориальные воды. "А когда Великобритания покинет Евросоюз, ей придется самостоятельно патрулировать свою исключительную экономическую зону", - заявил Вест, передает "Свободная пресса". В скором времени ситуация станет по-настоящему "катастрофической".
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