Утром в среду, 5 сентября, стало известно, что накануне атомная подлодка Военно-морских сил США USS Newport News, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", вошла в акваторию Средиземного моря.

Согласно последней информации мониторинговой службы Navy Vessels, наблюдающей за перемещениями кораблей и субмарин, Newport News во вторник вышла из Гибралтарского пролива. Как уточняет kp.ru, многоцелевая подлодка ВМС США впоследствии вошла в Средиземное море.

Интересно, что американские власти не предупредили о каких-либо маневрах с участием вышеуказанной субмарины. Ни Военно-морские силы, ни Пентагон пока не прокомментировали данную информацию, передает портал Strategic Sentinel.

Напомним, что сейчас в восточной части Средиземного моря находятся два американских ракетных эсминца "Карни" и "Росс".