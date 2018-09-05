Политолог поведал о замысле властей США устроить войну между Россией и Украиной

Администрации Соединенных Штатов нужна война между Российской Федерацией и Украиной. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал отечественный политолог Дмитрий Куликов.

Из поста эксперта следует, что Вашингтон подталкивает Киев к агрессии в отношении РФ. Украинский президент Петр Порошенко и его вероятная сменщица на посту главы государства Юлия Тимошенко готовы исполнить указания американцев, написал Куликов.

В качестве подтверждения своей мысли о том, что киевские политики настроены на войну с соседним государством, автор публикации привел недавние заявления Тимошенко, сделанные ею на заседании в Верховной Раде. Парламентарий проинформировала коллег по депутатскому корпусу, что ее партия подготовила меморандум, в котором провозглашен курс страны на присоединение к Североатлантическому альянсу. Крым и Донбасс в документе названы «украинскими территориями», которые необходимо вернуть.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали о новом плане Украины по выдавливанию России из Крыма.