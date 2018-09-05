На Украине рассказали об опасности прекращения договора о дружбе с РФ
5 сентября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в минувший вторник, 4 сентября, рассказал о серьезном ущербе, который может быть нанесен Украине прекращением договора о дружбе с Российской Федерацией.
По словам политика, подобный исход приведет к гигантским убытками для украинской стороны, так как Москва в настоящий момент по-прежнему является крупнейшим торговым партнером Киева. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Рабиновича, снятие договора будет означать потерю с каждого украинца еще 500 гривен и увеличение цен.
Кроме того, депутат отметил, что последние инициативы украинских властей направлены не только на разрыв отношений с РФ, но также и на ухудшение ситуации на Украине, поскольку от торговли с ЕС страна получает незначительную выгоду.
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