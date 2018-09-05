Украинский лидер Петр Порошенко в ходе встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем прокомментировал свадьбу руководителя австрийского МИД Карин Кнайсль, на которую приезжал глава РФ Владимир Путин.

По словам Порошенко, "российского агрессора" не могут сдержать ни чемпионаты мира по футболу, ни "свадьбы с казаками". Президент Украины также отметил, что для противодействия России может быть эффективна исключительно скоординированная позиция, которую они с Курцем продемонстрировали в рамках беседы в Киеве, передает РИА "Новости".

Отметим, что шутка украинского политика была весьма неуместной, поскольку на свадьбе, о которой идет речь, присутствовал и сам канцлер Австрии.