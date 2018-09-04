Лавров считает кощунственным «нормандский формат» после гибели Захарченко
4 сентября 2018, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не отказывается от «нормандского формата», но считает кощунственным собирать его после убийства главы ДНР Александра Захарченко.
«Нормандский формат – мы от него не отказываемся. Но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать. Тем более, что ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, произошедшего в Донецке», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в телеэфире.
«В более широком плане – ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на украинского президента Порошенко, который уже не первый год манкирует своими обязанностями. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону – это США», - пояснил Сергей Лавров.
Убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко произошло 31 августа 2018 года в центре Донецка, напоминает РБК.
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