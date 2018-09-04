Лавров считает кощунственным «нормандский формат» после гибели Захарченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не отказывается от «нормандского формата», но считает кощунственным собирать его после убийства главы ДНР Александра Захарченко.

«Нормандский формат – мы от него не отказываемся. Но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать. Тем более, что ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, произошедшего в Донецке», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в телеэфире.

«В более широком плане – ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на украинского президента Порошенко, который уже не первый год манкирует своими обязанностями. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону – это США», - пояснил Сергей Лавров.

Убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко произошло 31 августа 2018 года в центре Донецка, напоминает РБК.