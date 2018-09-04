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Россия не боится планов Трампа возглавить заседание СБ ООН
4 сентября 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп намерен лично возглавить одно из заседаний Совета Безопасности в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.
«На Генеральной ассамблее ООН Трамп намерен провести встречу глав государств и правительств по глобальным проблемам, а также возглавить сессию Совета Безопасности по иранскому вопросу», - сообщила сегодня постпред США при ООН Никки Хейли.
«Россия готова к обсуждению Ирана в Совете Безопасности ООН. Нас не пугает личное председательство и выступления президента США в Совбезе. У России имеются контраргументы по иранскому вопросу, а также вопросы по выходу США из иранской сделки. Не факт, что эта беседа в итоге понравится самому Трампу», - прокомментировали заявление американской стороны в российском дипломатическом представительстве.
В сентябре США председательствует в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.
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