Россия не боится планов Трампа возглавить заседание СБ ООН

Президент США Дональд Трамп намерен лично возглавить одно из заседаний Совета Безопасности в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.

«На Генеральной ассамблее ООН Трамп намерен провести встречу глав государств и правительств по глобальным проблемам, а также возглавить сессию Совета Безопасности по иранскому вопросу», - сообщила сегодня постпред США при ООН Никки Хейли.

«Россия готова к обсуждению Ирана в Совете Безопасности ООН. Нас не пугает личное председательство и выступления президента США в Совбезе. У России имеются контраргументы по иранскому вопросу, а также вопросы по выходу США из иранской сделки. Не факт, что эта беседа в итоге понравится самому Трампу», - прокомментировали заявление американской стороны в российском дипломатическом представительстве.

В сентябре США председательствует в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.