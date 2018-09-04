Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Сирии
4 сентября 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в Сирии. Сирийские силы противовоздушной обороны отразили атаку, сбив пять ракет. Сообщается, что один человек погиб и четверо пострадали.
«ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы», - сообщил источник с места событий.
Ракетным ударам со стороны израильских ВВС подверглись сирийские военные объекты в Тартусе и Хаме. Сирийские средства ПВО сбили пять ракет. В результате нанесенного удара один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.
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