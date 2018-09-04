Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Сирии

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в Сирии. Сирийские силы противовоздушной обороны отразили атаку, сбив пять ракет. Сообщается, что один человек погиб и четверо пострадали.

«ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы», - сообщил источник с места событий.

Ракетным ударам со стороны израильских ВВС подверглись сирийские военные объекты в Тартусе и Хаме. Сирийские средства ПВО сбили пять ракет. В результате нанесенного удара один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.