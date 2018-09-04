В Лондоне три человека пострадали от отравляющего вещества

Три человека пострадали при атаке отравляющим веществом на улице Уэстерн-Гроув на западе Лондона. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии пока неизвестны.

Полиция Лондона получила информацию о происшествии на Уэстерн-Гроув около двух часов дня по местному времени. Полицейские, медики и пожарные прибыли в район инцидента, где обнаружили троих пострадавших. Полицейские оцепили район ЧП, медики доставили потерпевших в больницу. На данный момент об их состоянии здоровья больше ничего не известно.

В марте нынешнего года в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила в попытке убийства Россию. «Дело Скрипаля» вызвало международный скандал.

Затем в июле в Эймсбери от воздействия неизвестного вещества пострадали два британца, позже мужчина пришел в себя, а женщина скончалась. В этом инциденте Британия также обвинила Россию, сообщает РИА Новости.