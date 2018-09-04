//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына
- Юлия Началова представила нового избранника
- Певицу Анну Семенович высмеяли за неумение пользоваться фотошопом
- Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Лондоне три человека пострадали от отравляющего вещества
4 сентября 2018, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
Три человека пострадали при атаке отравляющим веществом на улице Уэстерн-Гроув на западе Лондона. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии пока неизвестны.
Полиция Лондона получила информацию о происшествии на Уэстерн-Гроув около двух часов дня по местному времени. Полицейские, медики и пожарные прибыли в район инцидента, где обнаружили троих пострадавших. Полицейские оцепили район ЧП, медики доставили потерпевших в больницу. На данный момент об их состоянии здоровья больше ничего не известно.
В марте нынешнего года в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила в попытке убийства Россию. «Дело Скрипаля» вызвало международный скандал.
Затем в июле в Эймсбери от воздействия неизвестного вещества пострадали два британца, позже мужчина пришел в себя, а женщина скончалась. В этом инциденте Британия также обвинила Россию, сообщает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Израильский разведчик объяснил опасность присоединения Донбасса для России
//В мире
Украинский посол признал разногласия Берлина и Киева по «Северному потоку — 2»
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
После выброса загрязняющего вещества работа «Крымского Титана» остановлена
Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей
//Культура
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//В мире
Эксперт прокомментировал заявление ДНР о подготовке Киевом атаки на Донбасс
//Общество
В Иркутской области врачи поставили неправильный диагноз ребенку
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
//В мире
Силовики создали ударную группировку для атаки на позиции ДНР
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
РФ обвинила Британию в нарушении норм дипломатической вежливости
//В мире
В США из-за чрезмерного внимания со стороны туристов утонул лось
//Общество
Совфед предложил разработать для школьников правила издания книг
//В мире
//В мире
//Наука
//Культура
Фестиваль «Лестница» соберёт необычные театры
Сураев: дыру в МКС мог просверлить космонавт с неустойчивой психикой
//В мире
В столице Ливии объявили ЧП из-за боев между делящими город отрядами милиции
//В мире
Песков: власти Британии не извинялись за резкие слова в адрес Путина
//В мире