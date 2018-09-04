Эксперт прокомментировал заявление ДНР о подготовке Киевом атаки на Донбасс

Российский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал утверждения представителей ДНР о подготовке украинскими силовиками атаки на мариупольском направлении. Силовики создали ударную группировку для атаки на позиции ДНР

«У Порошенко проблема: как завести в тупик или не проводить выборы. Много сюжетных линий подходят к своему завершению. Порошенко надо принимать какие-то решения. Киев традиционно увиливал от выполнения минских соглашений. И сейчас Порошенко достаточно вызвать ожесточение на фронтах, чтобы списать на это все свои промахи и в конце концов или отменить, или отсрочить выборы», - считает Александр Дудчак.

Кроме того, аналитик отметил, что в Киеве на гибель лидера ДНР Александра Захарченко, подписывавшего минские соглашения, смотрят как на повод поразмышлять, а стоит ли их выполнять вообще, передает RT.