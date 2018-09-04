Глава МИД Норвегии приедет в Донбасс 5-го сентября
4 сентября 2018, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде посетит линию соприкосновения в Донбассе со стороны Украины завтра, 5 сентября. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Я рассказал министру о последних событиях. Завтра у нее будет возможность посмотреть своими глазами», - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной с норвежской коллегой пресс-конференции в Киеве.
Глава МИД Украины сообщил также, что проинформировал свою норвежскую коллегу о текущей ситуации в Азовском море и сообщил об обстановке в оккупированном Крыму, и заявил, что Украина получает последовательную поддержку Норвегии по всем пунктам, сообщает RT.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес