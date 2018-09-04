РФ атакует Украину через телеэкраны, заявили в Раде

Замаскированные информационные войска Кремля влияют на каждого украинца через телеэкраны, и это надо немедленно прекратить, заявил сегодня депутат Верховной рады Украины Максим Бурбак.

«Украинское войско сдерживает московские нападения на фронте. Но враг атакует каждого украинца через телеэкраны. Это нужно остановить. Нет, это не журналистика. Это информационные войска Кремля на чужой территории. Они маскируются под свободные СМИ», - заявил депутат, выступая на заседании в Раде.

«Мы также будем настаивать на возвращении к рассмотрению законопроекта об ответственности за отрицание факта российской агрессии», - пообещал украинский нардеп, слова которого цитирует RT.