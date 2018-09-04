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Помятого Порошенко обнаружили в рейсовом самолете
4 сентября 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажиры самолета британской авиакомпании, выполнявшего рейс из Лондона в Киев, немало удивились, увидев на борту Петра Порошенко. Украинский лидер был помят, но улыбчив, сообщили очевидцы.
Одна из пассажирок этого авиарейса опубликовала удивительный снимок в своем фейсбуке: президент Украины Петр Порошенко на борту регулярного рейса и без охраны, даже сам ставит чемодан на багажную полку.
«Он всем улыбался, сам ставил на полку свои вещи и вообще удивил простотой. Должно быть, Порошенко возвращался из США, где был на церемонии прощания с Маккейном», - написала очевидец.
Пользователи не преминули отметить в комментариях непрезентабельный внешний вид пассажира: опухшее лицо и помятую одежду Порошенко. Прозвучало также мнение, что по пути из США на Украину Порошенко посетил в Лондоне своих дочерей, поступивших в британские учебные заведения.
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