Помятого Порошенко обнаружили в рейсовом самолете

Пассажиры самолета британской авиакомпании, выполнявшего рейс из Лондона в Киев, немало удивились, увидев на борту Петра Порошенко. Украинский лидер был помят, но улыбчив, сообщили очевидцы.

Одна из пассажирок этого авиарейса опубликовала удивительный снимок в своем фейсбуке: президент Украины Петр Порошенко на борту регулярного рейса и без охраны, даже сам ставит чемодан на багажную полку.

«Он всем улыбался, сам ставил на полку свои вещи и вообще удивил простотой. Должно быть, Порошенко возвращался из США, где был на церемонии прощания с Маккейном», - написала очевидец.

Пользователи не преминули отметить в комментариях непрезентабельный внешний вид пассажира: опухшее лицо и помятую одежду Порошенко. Прозвучало также мнение, что по пути из США на Украину Порошенко посетил в Лондоне своих дочерей, поступивших в британские учебные заведения.