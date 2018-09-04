Силовики создали ударную группировку для атаки на позиции ДНР

Украинские силовики сформировали ударную группировку, чтобы атаковать ДНР на мариупольском направлении. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В состав сформированной в Донбассе ударной группировки входят бригады морской пехоты, десантников, части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады. Огневую поддержку обеспечивает артиллерия. Общая численность соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек», - сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Представитель оперативного командования ДНР также уточнил, что удар в ближайшее время будет нанесен в направлении населенных пунктов Коминтерново, Широкино, Новоазовск и некоторых других, передает РИА Новости.