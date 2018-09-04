В украинском Днепре предложили запретить российские песни

Депутаты городского совета украинского города Днепр (ранее - Днепропетровск) предложили запретить песням российских исполнителей звучать в общественных местах на территории города.

«Проект решения о запрете воспроизведения песен российских исполнителей на территории города Днепр» предполагает, что попавшим под запрет песням нельзя будет звучать в общественных местах. Кроме того, депутаты предлагают запретить также и песни украинских исполнителей, замеченных в поддержке «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Ранее в Верховной раде Украины предлагали запретить гастроли российских артистов на Украине, а украинских – в России. Кроме того, многие российские артисты и деятели культуры попали в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за того, что посещали Крым без разрешения официального Киева, сообщает РИА Новости.