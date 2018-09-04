РФ обвинила Британию в нарушении норм дипломатической вежливости

В расследовании «дела Скрипалей» официальный Лондон допускает вопиющие нарушения элементарных норм дипломатической вежливости. Об этом заявил сегодня представитель российского посольства в Лондоне.

«Британские власти упорно продолжают отказывать посольству в прямых контактах со Скрипалями с целью установления реального состояния их здоровья, условий содержания, а главное – выяснения степени добровольности происходящего с ними», - заявил представитель российского посольства.

За прошедшие полгода с момента отравления Скрипалей в Солсбери российское посольство направило более 70 нот и писем в адрес официальных властей Великобритании, но практически все вопросы, предложения и призывы игнорируются Лондоном, пояснил сотрудник посольства.

«Подобное поведение Лондона противоречит всем канонам цивилизованных отношений между государствами. Оно является вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости», - цитирует РИА Новости российского дипломата.