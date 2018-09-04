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Южнокорейские СМИ сообщили о «пропаже» Ким Чен Ына
4 сентября 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Издание "Ренхап" сообщило о «пропаже» Ким Чен Ына. По данным источника, лидер КНДР на протяжении 15 дней не появлялся на публике. При этом «Ренхап» пишет, что северокорейские СМИ освещали деятельность политика, включая поездки на предприятия, заводы и т.д.
Однако последняя публикация об участии Ким Чен Ына в каких-либо мероприятиях датирована 21 августа.
В сентябре будет отмечаться 70-я годовщина основания КНДР. Как сообщает источник, в связи с этим отсутствие политического лидера привлекло внимание общественности. Кроме этого, в среду должна состояться встреча Ким Чен Ына со спецпредставителями Южной Кореи.
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