В США из-за чрезмерного внимания со стороны туристов утонул лось

В Соединённых Штатах на озере Шамплейн утонул лось из-за назойливых туристов. Как сообщает телеканал TVNZ, туристы хотели сфотографировать животное на телефон, когда оно пыталось выбраться на берег, после того как проплыло несколько километров.

Из-за большого количества туристов лось испугался и вернулся обратно в воду. Но к этому моменту зверь уже был истощён, и животное вскоре утонуло.

По словам представителя Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Роберта Карриера, при встрече с человеком лоси обычно реагируют либо агрессией, либо бегством. При этом он добавил, что в случае встречи с животным лучше отойти от него, чтобы не спровоцировать, передаёт источник.