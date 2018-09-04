Суд в Киеве оставил Савченко под арестом еще на два месяца

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, по решению шевченковского районного суда Киева останется под арестом еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко удовлетворить. Продлить подозреваемой Савченко Надежде меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», - огласил решение судья шевченковского районного суда Киева после рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении ареста.

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке террористических актов в правительственном квартале Киева, останется под арестом до 30 октября включительно, сообщает РИА Новости.