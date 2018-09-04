//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына
- Юлия Началова представила нового избранника
- Певицу Анну Семенович высмеяли за неумение пользоваться фотошопом
- Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Суд в Киеве оставил Савченко под арестом еще на два месяца
4 сентября 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, по решению шевченковского районного суда Киева останется под арестом еще на два месяца.
«Ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко удовлетворить. Продлить подозреваемой Савченко Надежде меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», - огласил решение судья шевченковского районного суда Киева после рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении ареста.
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке террористических актов в правительственном квартале Киева, останется под арестом до 30 октября включительно, сообщает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Израильский разведчик объяснил опасность присоединения Донбасса для России
//В мире
Украинский посол признал разногласия Берлина и Киева по «Северному потоку — 2»
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
После выброса загрязняющего вещества работа «Крымского Титана» остановлена
Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
В Армянск приехали должностные лица, чтобы контролировать ситуацию
//В мире
В США из-за чрезмерного внимания со стороны туристов утонул лось
//В мире
//В мире
Киевский аналитик раскрыл выгоду Петра Порошенко от подрыва главы ДНР Захарченко
//Общество
Кассир из Симферополя вытащил из кассы 58 тыс. руб. и проиграл всё в карты
//Новости СМИ2
//Мнение
Украина готова переписывать конституцию ради подачек Запада, заявили в Госдуме
//Культура
Фестиваль «Лестница» соберёт необычные театры
//В мире
Из-за ситуации в Азовском море Порошенко предложит ООН ввести санкции против РФ
Сураев: дыру в МКС мог просверлить космонавт с неустойчивой психикой
//Новости Redtram
//В мире
Порошенко предложил властям Австрии взять над частью Донбасса шефство
В торговом центре в Польше произошел взрыв. Что-то пошло не так
Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына
//В мире
В Кремле назвали теракт в ДНР попыткой дестабилизировать обстановку
//В мире
Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа об операции в Идлибе
//В мире
Стала известна вероятная причина таинственной гибели британской пары в Египте
//Культура
//Наука
//Общество
"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве и области
//В мире
СМИ: турецкие военные перебрасывают танки к сирийской границе
//Политика
СМИ сообщили о новом плане властей Украины по выдавливанию России из Крыма
//В мире
Мантуров: Ослабление рубля пока не драматично для промышленности