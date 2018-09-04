СМИ: В Индии обрушился мост

В результате обрушения моста в индийском городе Калькутта погибли несколько человек. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Инцидент произошел в 16:46 по местному времени. Причина обрушения моста пока устанавливается. По информации газеты, в это время суток из-за загруженности дорог спасательные службы не смогли добраться до места аварии раньше 17 часов. В связи с этим, местные жители не стали дожидаться представителей государственных служб и начали проводить спасательную операцию самостоятельно.

Ранее в итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост. В момент случившегося на мосту находились около 30 машин. В городе был объявлен двухдневный траур.