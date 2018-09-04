Киевский аналитик раскрыл выгоду Петра Порошенко от подрыва главы ДНР Захарченко

Гибель Александра Захарченко, возглавлявшего непризнанную ДНР, выгодна для украинского президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление сделал киевский политолог Вадим Карасев.

Аналитик допустил, что Порошенко имел отношение к организации террористического акта, прервавшего жизнь лидера республики. По мнению Карасева, процитированного каналом rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен», президент Украины мог пойти на убийство Захарченко, чтобы повысить свою популярность у населения в преддверии выборов главы государства.

Александр Захарченко стал жертвой взрыва бомбы, сработавшей в одном из донецких кафе. Власти ДНР обвинили в случившемся украинскую сторону. В Киеве свою причастность к инциденту отрицают.

Ранее во вторник сообщалось, что в Кремле выступили с новым комментарием относительно убийства Захарченко.