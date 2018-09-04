Украинский посол признал разногласия Берлина и Киева по «Северному потоку — 2»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник признал наличие разногласий по вопросу строительства «Северного потока-2» между Берлином и Киевом. Мельник также сообщил, что это будет величайшим испытанием для двух государств.

"Северный поток-2" — это одно из величайших испытаний для стратегического партнерства Украины и Германии. Здесь у нас с Германией есть разногласия. Это факт", — сообщил посол.

При этом Андрей Мельник рассказал, что после последнего визита украинского лидера Петра Порошенко в Берлин и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель появились некоторые «сдвиги» в вопросе строительства газопровода, пишут РИА Новости. «Именно после этого появилась важная для нас позиция правительства Германии, что должны быть гарантии сохранения транзита через Украину», — заявил он.

Напомним, что против строительства «»Северного потока-2» выступают несколько стран: Украина, Латвия, США, Польша, Литва.