Из-за ситуации в Азовском море Порошенко предложит ООН ввести санкции против РФ

Украинский лидер Пётр Порошенко из-за ситуации в Азовском море намерен поднять вопрос санкций против Российской Федерации.

«Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции будут готовиться. Президент полетит на заседание ООН и об этом будет говорить», — сообщают РИА Новости со ссылкой на украинский источник.

Напомним, что правительство Киева обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые через Керченский пролив следуют в порты Украины, в результате чего суда простаивают, а их владельцы несут немалые потери. При этом МИД Украины заявил, что российские пограничники во время осмотра украинских судов в Азовском море не нарушают протоколы.