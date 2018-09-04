Порошенко предложил властям Австрии взять над частью Донбасса шефство
4 сентября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Украины Петр Порошенко предложил властям Австрии взять шефство над частью Донбасса. Данную идею политик выдвинул в ходе совместной пресс-конференции с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.
Порошенко выразил уверенность в том, что Украина и Австрия продолжат сотрудничество на всех уровнях. В частности, украинский лидер предложил австрийской стороне взять "шефство" над одним из населенных пунктов Донбасса, передает РИА "Новости".
Ранее президент Украины сообщил, что Киев обсуждал с лидерами разных стран Евросоюза возможность установления патроната над городами и поселками Донбасса. Предполагается, что европейские государства могут помочь в восстановлении населенных пунктов после боевых действий, которые там происходили.
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