Песков: власти Британии не извинялись за резкие слова в адрес Путина
4 сентября 2018, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 4 сентября, заявил, что власти Соединенного Королевства так и не принесли извинений за резкие высказывания в адрес Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что Москва еще долгое время будет помнить различные нелицеприятные слова, которые представители руководства Великобритании адресовали президенту Российской Федерации, передает РИА "Новости".
Пресс-секретарь главы России уточнил, что в частности в адрес Владимира Путина весьма резко высказывался действующий министр иностранных дел Британии Борис Джонсон. Дмитрий Песков отметил, что извинений никто не приносил, а у Москвы на такие вещи "очень хорошая память".
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