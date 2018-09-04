Песков: власти Британии не извинялись за резкие слова в адрес Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 4 сентября, заявил, что власти Соединенного Королевства так и не принесли извинений за резкие высказывания в адрес Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что Москва еще долгое время будет помнить различные нелицеприятные слова, которые представители руководства Великобритании адресовали президенту Российской Федерации, передает РИА "Новости".

Пресс-секретарь главы России уточнил, что в частности в адрес Владимира Путина весьма резко высказывался действующий министр иностранных дел Британии Борис Джонсон. Дмитрий Песков отметил, что извинений никто не приносил, а у Москвы на такие вещи "очень хорошая память".