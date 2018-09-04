В столице Ливии объявили ЧП из-за боев между делящими город отрядами милиции

В столице Ливии Триполи объявили чрезвычайное положение из-за ожесточенных боев между противоборствующими отрядами милиции. Вооруженные столкновения продолжаются вторую неделю.

Как пишет «Независимая газета», одной из причин конфликта стала попытка передела зон влияния между группировками. В боевых действиях, вспыхнувших в южных и западных кварталах города, участвуют подведомственные МВД «Батальон Наваси» и «Революционные батальоны Триполи», которым противостоит так называемая 7-я бригада под командованием братьев Кани, до недавнего времени входившая в состав министерства обороны страны.

Воспользовавшись возникшей неразберихой, из одной из столичных тюрем сбежали около 400 заключенных. Среди них осужденные за уголовные преступления и отправленные за решетку сторонники бывшего руководителя Ливии Муаммара Каддафи.

На данный момент в ходе боев в Триполи погибли свыше 40 человек, порядка ста получили ранения. Около 8 тысяч беженцев и мигрантов оказались в районе вооруженного конфликта практически отрезанными от источников воды, продовольствия и медпомощи.