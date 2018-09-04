В Кремле назвали теракт в ДНР попыткой дестабилизировать обстановку
4 сентября 2018, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал теракт в ДНР, в ходе которого погиб глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко, попыткой дестабилизировать обстановку.
Песков не стал объяснять представителю украинского СМИ, почему Россия помогает ДНР расследовать теракт в центре Донецка и имеются ли для этого какие-либо правовые основания, отметив, что намерен оставить этот факт без комментариев, передает сегодня РИА "Новости".
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ РФ уже начали помогать властям Донецкой народной республики расследовать убийство Александра Захарченко.
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