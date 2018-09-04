Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа об операции в Идлибе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа об операции в Идлибе. По мнению Пескова, выступать с предупреждениями, не учитывая угрозу террористов, не является всеобъемлющим подходом.

«Необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы. Но просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», — приводит слова пресс-секретаря РИА новости.

Напомним, что в минувший понедельник президент Соединённых Штатов Дональд Трамп написал на страничке в Twitter, что войска Сирии не должны бездумно атаковать Идлиб. Помимо этого, Россия и Иран совершили бы очень большую ошибку, приняв участие в этой операции, которая приведет к серьезной трагедии.