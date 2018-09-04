Стала известна вероятная причина таинственной гибели британской пары в Египте

Стала известна вероятная причина внезапной кончины британских туристов в Египте. Информацию предоставили британские журналисты, которые ознакомились с данными источников, близких к расследованию.

Предполагается, что 69-летний Джон Купер и его 63-летняя жена Сюзан, отдыхавшие в египетской Хургаде, скончались из-за отравления химическими веществами, которыми в целях дезинфекции был обработан соседний номер.

Как ранее сообщали в АТОР, туристы из Великобритании в какой-то момент почувствовали недомогание, а через несколько часов скончались. У обоих впоследствии обнаружили нарушение кровообращения и сердечную недостаточность.

Отмечается, что дочь пары, которая проживала в другом номере, сразу отметила странный запах в комнате матери и отца. Ее родители, однако, не придали этому факту значения, и распылили в воздухе парфюм, чтобы перекрыть "аромат".