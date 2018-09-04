Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в интервью The Guardian, что необходимо расширить военные поставки Киеву, что Штаты и планируют сделать в ближайшее время.



С средствами ПВО есть определенные трудности, поскольку стоят они отнюдь не дешево, а у Украины таких денег нет.

Что же касается усиления флота, утраченного в 2014 году, речь идет о передаче с баланса на баланс двух патрульных катеров, которые в США выведены из состава Береговой охраны, сообщает "Свободная пресса". "Айленд" постройки конца 80-х годов были заменены на более быстроходные катера класса "Сентинел".

Киев должен будет компенсировать "сопутствующие расходы", куда входят техобслуживание, переоборудование и обучение экипажей (от 8 млн. до 12 млн. долларов).

Напомним, Петру Порошенко с Игорем Кононенко, депутатом Рады, принадлежит судостроительный завод "Кузница на Рыбацком", на котором выпускают бронекатера "Гюрза-М" для ВМС Украины. Шесть построено, планируется 18. Естественно, что увеличение поставок американских катеров Порошенко не нравится.

Издание приводит сравнение: за два катера США надо заплатить порядка 10−12 млн. долларов. Две "Гюрзы-М" стоят 14 млн. долларов.

Характеристики "Гюрзы-М" и "Айленда": Водоизмещение, т: 54 — 168; Длина, м: 20,7 — 33,5; Ширина, м: 4,8 — 6,4; Осадка, м: 0,88 — 2,00; Максимальная скорость, узлы: 28 — 30; Дальность плавания, мили: 400 — 3000; Экипаж: 5 — 16.

На "Айлендах" установлены одна 25-мм пушка, два пулемета калибра 12,7 мм и РЛС. На "Гюрзе-М" две пушки калибра 30 мм, два пулемета калибра 7,62 мм, два 30-мм гранатомета и ПТРК на две ракеты.

На американских катерах вооружение должно быть демонтировано, но при этом очевидно, что их можно легко оснастить вооружением с "Гюрзы". Но вряд ли это допустит Порошенко.

Как резюмирует "Свободная пресса", страсти вокруг американского подарка к боеспособности украинского флота отношения не имеют. Все это дела сугубо экономические, точнее — коррупционные.