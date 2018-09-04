Киев возбудил уголовные дела в отношении немецких депутатов, посетивших Крым
4 сентября 2018, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 4 сентября, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в отношении нескольких немецких политиков, посетивших без согласия Киева полуостров Крым, были возбуждены уголовные дела.
По словам Мельника, в уголовном кодексе Украины существует статья, которая предусматривает тюремный срок до 8 лет за незаконное посещение оккупированных территорий, передает РИА "Новости". Посол подчеркнул, что должность депутата не освобождает человека от ответственности, если он нарушил законодательство.
Андрей Мельник подчеркнул, что это касается также других чиновников, а также музыкантов, художников, писателей и общественных деятелей.
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