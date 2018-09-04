За сутки в свои дома вернулись более 450 сирийцев

За минувшие сутки в собственные дома вернулись 469 сирийцев. Данную информацию предоставили утром во вторник, 4 сентября, в Центре приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

За прошедшие 24 часа в Восточную Гуту вернулись 42 мирных жителя, среди которых 17 женщин и 16 детей. Кроме того в провинции Дейр-Эз-Зор, Риф-Дамаск и Хомс прибыли 427 человек, в частности 157 женщин и 167 детей, а также 16 единиц техники, передает РИА "Новости".

Согласно последней информации, в общей сложности с 30 сентября 2015 года в места постоянного проживания в Сирии вернулись 1 226 717 человек.