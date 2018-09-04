Глава МИД Украины Павел Климкин сегодня рассказал, какие меры Киев должен принять в ответ на "провокации" Москвы в акватории Азовского моря. Дипломат заявил, что "поведение" России было ожидаемым.

Климкин отметил, что украинские власти прекрасно понимали, что РФ начнет неконтролируемую эскалацию. По его словам, действия Киева не должны быть сконцентрированы исключительно на политической стороне вопроса, на безопасности или юридической части. Министр иностранных дел Украины убежден, что действенным будет только комплексный подход, передает РИА "Новости".

Павел Климкин отметил, что Киеву следует прибегнуть к противодесантным действиям, разнообразным юридическим мерам, а также обратить внимание на развитие связей с партнерами и усиление присутствия в Азовском море.