Опубликованы кадры из попавшей под удар зажигательными снарядами ВСУ Горловки

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью зажигательных снарядов поселок Зайцево, который расположен в северной части Горловки, контролируемой властями самопровозглашенной ДНР.

Инцидент произошел накануне, пишет сайт «Новороссия». В сообщении Минобороны республики, процитированном изданием, высказано предположение, что ВСУ нанесли удары по населенному пункту с целью отвлечь внимание противника от подготовки наступательной операции на юге Донецкой области.

Последствия обстрела Зайцево киевскими силовиками попали на видео, которое опубликовано в интернете. Снявшая данные кадры жительница Донбасса рассказала, что в результате атаки загорелась вся улица Есенина. Сведений о возможных человеческих жертвах в настоящий момент нет.

Ранее во вторник сообщалось, что СМИ обнародовали сценарий окружения соединений украинской армии в ходе их наступления на мариупольском направлении.