В МИД Украины рассказали, когда в стране появятся базы НАТО
4 сентября 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в минувший понедельник, 3 сентября, в беседе с журналистами рассказал, когда в стране появятся базы Североатлантического альянса.
По словам Климкина, возможность размещения военных баз НАТО на территории Украины будет прописана в Конституции страны непосредственно перед вступлением в альянс, передает сегодня портал kp.ru.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко подал законопроект об изменениях в основном законе страны в Верховную раду. Согласно последней информации, в документе содержится план по закреплению курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.
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