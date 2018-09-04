В МИД Украины рассказали, когда в стране появятся базы НАТО

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в минувший понедельник, 3 сентября, в беседе с журналистами рассказал, когда в стране появятся базы Североатлантического альянса.

По словам Климкина, возможность размещения военных баз НАТО на территории Украины будет прописана в Конституции страны непосредственно перед вступлением в альянс, передает сегодня портал kp.ru.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко подал законопроект об изменениях в основном законе страны в Верховную раду. Согласно последней информации, в документе содержится план по закреплению курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.