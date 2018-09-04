Япония заявила о проходе через Лаперуза рекордного числа военных кораблей РФ

Рекордное количество российских военных кораблей зафиксировало Минобороны Японии. Со времен холодной войны это наибольшее число боевых кораблей, которые единожды прошли пролив между Сахалином и островом Хоккайдо. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота приступил к учениям в Охотском море

Сообщается, что пролив Лаперуза в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября пересекли 28 кораблей Тихоокеанского флота России, сообщает "Экономика сегодня". Корабли вышли из Охотского в Японское море.

При этом японское министерство отметило, что никаких опасных действий со стороны российских военных или попыток нарушения границ территориальных вод не зафиксировано.

Ранее официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что около 40 кораблей и судов обеспечения привлекались к учениям на Дальнем Востоке в водах Японского и Охотского морей.