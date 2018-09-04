Появился сценарий окружения частей армии Украины в ходе их наступления на юг ДНР

Предполагаемая наступательная операция Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области может обернуться для киевских подразделений новым «котлом». Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной отечественными СМИ.

После убийства главы ДНР Александра Захарченко в армии республики заявили, что ВСУ собираются осуществить вторжение на территорию самопровозглашенного государства на мариупольском направлении. Накануне сообщалось, что ополченцы назвали части украинской армии, которые планируется задействовать в наступлении.

Сайт «Русская весна» пишет, что киевские силовики, вероятнее всего, попытаются взять город Новоазовск, чтобы в дальнейшем выйти на границу с Россией. Эти действия могут окончиться для ВСУ окружением, говорится в процитированном материале.

Издание отмечает, что ополченцы ДНР за последние полгода значительно укрепили оборонительные рубежи на юге республики. Украинские соединения рискуют завязнуть в боях на подступах к данным позициям. Если это произойдет, армия самопровозглашенного государства обрушит на противника фланговый удар, в результате он окажется в «котле».

Реализация такого сценария чревата большими потерями для ВСУ, прогнозируется в заметке. Также Украина может потерять часть контролируемой ею территории Донецкой области.