В ЦПВС заявили о нарушении перемирия в двух сирийских провинциях

В течение прошедших суток в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в нескольких районах Алеппо были зафиксированы неоднократные нарушения перемирия, сообщили в российском ЦПВС.

«За прошедшие сутки целый ряд населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама, а также некоторые районы города Алеппо неоднократно подверглись обстрелам. Несмотря на нарушения перемирия, российские военные провели благотворительную акцию, приуроченную к началу учебного года», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

Глава ЦПВС пояснил, что сотрудники Центра передали двести комплектов школьной формы и наборы канцелярских принадлежностей учащимся в школах населенных пунктов Алеппо, Хомс и Ялда, сообщает РИА Новости.