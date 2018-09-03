Трое военных в Латакии погибли при атаке боевиков

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что в Латакии с помощью пяти беспилотников боевики атаковали правительственные войска Сирии.

По информации источника, атака произошла в воскресенье, второго сентября. Её устроили представители незаконных вооруженных формирований из района города Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб, пишут РИА Новости. В результате атаки погибли трое военных, ещё девять ранены.

При этом Савченко напомнил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных группировок встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и отказаться от провокаций.