Омбудсмен Денисова заявила о невозможности обмена моряков

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что уведомила свою российскую коллегу Татьяну Москалькову о невозможности обмена моряков еще на прошедшей неделе. В деле экипажа "Норда" подвижек нет, сообщила Москалькова

Как пояснила украинский омбудсмен Людмила Денисова, моряки российского рыболовецкого судна «Норд» являются гражданами Украины. Они могут покинуть Украину на основании украинского паспорта. Тогда как члены экипажа украинского судна ЯМК-0041, находящиеся в Крыму, ограничены в своих передвижениях, поскольку у них нет паспортов.

«Я не могу обсуждать с омбудсменом РФ обмен одних граждан Украины на других граждан Украины. Еще в пятницу я направила официальные письма в офис уполномоченного по правам человека в РФ. В этих письмах я подробно объяснила свою позицию. Однако никакого ответа до си пор не получила», - заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

25 марта 2018 года в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками было задержано российское рыболовецкое судно «Норд». Экипаж судна – жители Крыма, поэтому Украина считает их своими гражданами, сообщает РИА Новости.