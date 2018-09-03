Порошенко: На Украине не будет досрочных выборов

Украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с руководителями парламентских фракций заявил, что не будет на Украине никаких досрочных выборов. Об этом рассказал в понедельник, 3 сентября, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов.

«Президент четко заявил, что речь ни о каких досрочных выборах не идет. И это было четко заявлено — ни о досрочных президентских, ни о досрочных парламентских выборах», — приводит слова Гарасимова РИА Новости со ссылкой на украинский источник.

Весной 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. Ранее в украинских СМИ появлялась информация о якобы возможности их переноса.