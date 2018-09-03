В ЕС прокомментировали убийство Захарченко

В представительстве Евросоюза на Украине заявили сегодня, что осведомлены о гибели главы ДНР Александра Захарченко и в связи с этим подчеркивают важность полного соблюдения минских соглашений.

«Мы видели сообщения о гибели Захарченко. Мы как Европейский союз продолжаем работать над полным осуществлением Минских соглашений. Эти договоренности остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», - заявили в представительстве ЕС на Украине.

Кроме того, с целью полного осуществления минских договоренностей представители Евросоюза выразили поддержку дипломатической работе в нормандском формате, трехсторонней контактной группе и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает RT.