В загрязнении воздуха на юге Украины виноват «Крымский Титан», заявил Киев
3 сентября 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Киев заявил, что выбросы на расположенном в Крыму заводе «Титан» являются источником загрязнения в Херсонской области Украины. По словам погранслужбы, пограничники неоднократно фиксировали «случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода «Титан».
«Сегодня в очередной раз с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. О данном факте пограничники известили органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы», — цитирует РИА Новости украинский источник.
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