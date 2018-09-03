В загрязнении воздуха на юге Украины виноват «Крымский Титан», заявил Киев

Киев заявил, что выбросы на расположенном в Крыму заводе «Титан» являются источником загрязнения в Херсонской области Украины. По словам погранслужбы, пограничники неоднократно фиксировали «случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода «Титан».

«Сегодня в очередной раз с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. О данном факте пограничники известили органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы», — цитирует РИА Новости украинский источник.