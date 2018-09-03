РФ может продолжить поставки ракетных двигателей в Соединённые Штаты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Российская Федерация готова и дальше поставлять ракетные двигатели в Соединённые Штаты, при условии если американская сторона сама этого захочет.

«Мы считаем, и нас поддерживает политическое руководство страны, что надо, несмотря на санкции, сохранять экспорт высокотехнологичной продукции. Если такого рода желание наших американских коллег вновь проявится, эти поставки будут продолжаться и дальше», - сообщил глава Роскосмоса.

При этом Рогозин подчеркнул, что Россия всё ещё зависима от поставок ракетных двигателей в Америку, поэтому заинтересована продолжать их, пишет ТАСС. Он также отметил, что США также зависит от поставок российских двигателей, т.к. американским налогоплательщикам пришлось бы потратить большое количество средств на финансирование разработок, подобных тем, что есть в Москве.