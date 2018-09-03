Порошенко пообещал уведомить РФ о непродлении договора о дружбе

Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня на встрече с главами фракций Верховной рады, что до конца сентября намерен уведомить РФ о непродлении договора о дружбе между странами.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его ведомством подготовлен пакет документов о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. Затем в Верховной раде уточнили, что о денонсации договора речи не идет, поскольку это сложная и длительная процедура. Договор просто прекратит свое действие в связи с его непродлением.

«Я планирую в ближайшее время после внесения предложений министерством иностранных дел провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу непродления договора о дружбе с РФ и в срок до 30 сентября направить со своей подписью уведомление РФ о непродлении действия указанного соглашения», - цитирует заявление Петра Порошенко РИА Новости.