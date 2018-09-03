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В ЕС намерены в очередной раз продлить санкции против РФ
3 сентября 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Источник в структурах Европейского союза сообщил, что дипломаты стран ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Окончательное решение по ним должен принять Совет ЕС.
Сегодня, за две недели до формального истечения срока действия очередного пакета антироссийских санкций, дипломаты ЕС приступили к обзору мер, принятых против России в связи с «подрывом суверенитета Украины», сообщил тот же источник.
«Они же продлевают эти санкции автоматически, даже не обсуждая. В данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет», - заявил по этому поводу заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
ЕС ввел санкции против России в 2014 году, обвинив РФ в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины после возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С тех пор санкции регулярно продлеваются, сообщает РИА Новости.
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