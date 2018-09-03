Гройсман рассказал, когда окончательно решится вопрос о повышении цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал предполагаемые сроки окончательного решения вопроса о повышении цены на газ для конечного потребителя – украинского населения.

«Моя стратегия заключается в том, что за ближайшие десять лет Украина должна снизить до минимального влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Мы эту дискуссию ведем уже около года. Думаю, что уже в сентябре мы придем к ее завершению», - заявил Гройсман в телеэфире.

Комментируя ситуацию с тем, что украинское правительство постоянно откладывает решение вопроса о повышении розничных цен на газ для населения, Гройсман заявил, что его главной задачей в этом вопросе является проработка механизмов социальной защиты населения, передает RT.